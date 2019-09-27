Цхинвал, 27 сентября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Юго-Осетинский госдрамтеатр представит летом 2020 года постановку, посвященную 100-летию геноцида осетин. Об этом сообщил художественный руководитель театра Тамерлан Дзудцов, передает 26 сентября информагентство «Рес».

Cominf.org Государственный драматический театр Южной Осетии им. К. Хетагурова

«Мы приступим к работе над крупной монументальной постановкой под кодовым названием «Геноцид». Это будет большое полотно на сцене, в котором будет занята вся труппа», — рассказал художественный руководитель театра.

Худрук также отметил, что сейчас приоритет в театре отдается национальному искусству. В госдраме осетинская классика представлена в полном объеме, одновременно руководство театра ищет молодых писателей, которые могут представить современную осетинскую пьесу. Кроме того, сообщил Дзудцов, руководство театра пригласило молодого режиссера Казбека Джелиева на постановку классической пьесы «Дон Жуан» Мольера.