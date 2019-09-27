Кисмайо, Сомали, 27 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Отмена всех рейсов между столицей Сомали, Могадишо, и центром южного штата Джубаленд городом Кисмайо привела к нехватке лекарств, которая может поставить под угрозу жизни людей. Об этом ВВС Africa сообщил директор больницы в Кисмайо.

Иван Шилов ИА REGNUM Сомали

«Лекарства и другие медицинские принадлежности уже закончились или отсутствовали, — сказал директор больницы общего профиля Хусейн Шейх Осман. — Это может привести к гибели людей».

Доктор Хуссейн также сказал, что проблема заключается в том, что представители больницы не могут эвакуировать некоторых пациентов в Могадишо или другие города Восточной Африки.

«Есть люди, которым мы не можем помочь, и у нас нет возможности отправить их в другую больницу», — заявил он.

Напомним, что авиасообщение было приостановлено федеральным правительством Сомали с понедельника, 23 сентября, из-за напряженных отношений с региональной администрацией в Кисмайо.