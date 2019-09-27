Симферополь, 27 сентября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В Крыму с начала 2019 года побывали более 6,5 миллиона туристов. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Туристический поток в Крым растёт с каждым годом. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже превысило 6,5 миллиона», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму капитально отремонтируют и благоустроят пляжи Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах.

Подробности: Пляжи Крыма ждёт капитальный ремонт и новая инфраструктура