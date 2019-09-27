Ферзиково, Калужская область, 27 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается работа по созданию модельных библиотек в небольших сельских и городских поселениях и среди них Дугнинская библиотека Ферзиковского района, сообщили 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru В Калужской области появилась новая сельская модельная библиотека

В рамках реализации национального проекта «Культура» для Дугнинской сельской библиотеки закуплены электронные книги, современные ноутбуки с предустановленным программным обеспечением, проектор, экран. В целях создания современного библиотечного пространства до конца сентября 2019 года для Дугнинской библиотеки будет поставлена новая мебель.

В регионе также продолжается организационная работа по созданию модельных библиотек на базе Дворцовской сельской библиотеки, Бабынинской центральной районной библиотеки и Сухиничской центральной районной библиотеки.