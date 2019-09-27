Москва, 27 сентября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Специальная цифровая платформа сделает пребывание туристов в Москве более комфортным. Создание такого продукта 27 сентября анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

«Чтобы туристы чувствовали себя более комфортно в Москве, мы со следующего года запускаем специализированную цифровую платформу для оказания облачных сервисов туристам, включая посещение объектов, прокладку транспортно-логистических схем, бронирование и так далее», — заявил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что со временем через данную платформу иностранные граждане смогут оформлять себе цифровые визы.