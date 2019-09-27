Минск, 27 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Очередное резонансное высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко оказалось фейком. Но в этот раз его создателями оказались не недоброжелатели президента, а работники государственной телекомпании ОНТ, которые, надо полагать, руководствовались благими соображениями.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выпуск новостей

В репортаже ОНТ о поездке президента на предприятие «Кореличи лён», которое он посетил 20 сентября, слова президента смонтировали так: «Я недавно жене президента США передал изделия изо льна. Они ахают и охают и спрашивают, где это можно купить».

Слова о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп«охают и ахают» от белорусского льна, были процитированы многими СМИ, и вызвали неоднозначную реакцию. Читатели, помня недавние не подтвердившиеся слова Лукашенко о «закрытой границе с Украиной» и «подаренном Илоном Маском автомобиле Тесла», выражали своё недоверие.

Как выяснила радиостанция «Еврорадио», слова президента Белоруссии были некорректно смонтированы сотрудниками ОНТ.

В действительности, Лукашенко говорил: «И когда я кому-то дарю (изделия из льна — ред.) — оршанцы научились делать эти подарки, — они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить». Упоминание о президенте США Трампе и его жене было совсем в другой фразе.

Изделия из льна, шоколад «Президент» и кортик президент Белоруссии передал Дональду Трампу через теперь уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, во время визита последнего в Минск 29 августа. Не исключено, что Дональд Трамп и его жена этих подарков даже не видели.