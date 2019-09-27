Донецк, 27 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в Донецке проходит торжественное мероприятие, посвященное 5-летию создания МЧС ДНР. На празднование прибыл глава МЧС Южной Осетии Азамат Чочиев, медали который вручил медали спасателям дружественной республики. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Cominf.org Глава МЧС Южной Осетии на вручении медалей спасателям ДНР

Азамат Чочиев обратился к донецким коллегам с поздравительной речью, после чего наградил спасателей ДНР медалями чрезвычайного ведомства Южной Осетии «За содружество».

Как сообщало ранееИА REGNUM, делегация из ДНР присутствовала на торжественных мероприятиях, посвященные Дню государственного флага (19 сентября) и Дню республики (20 сентября) Южной Осетии. Тогда же состоялся первый официальный визит главы Донецкой республики Дениса Пушилина.