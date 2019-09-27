Минск, 27 сентября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Белорусские предприятия не должны пробиваться на внутренний рынок. Об этом 27 сентября в Минске заявилАлександр Лукашенко, посещая косметическое производство белорусской компании, которая также занимается сельхозпроизводством.

President.gov.by Александр Лукашенко на косметическом производстве

«Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», — сказал Лукашенко, приведя в пример компанию по выпуску косметики.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства белорусского производства: «Всю импортную (продукцию. — Прим. пресс-службы) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Прим. пресс-службы). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать».

Лукашенко поручил максимально способствовать продажам белорусской косметической продукции на внутреннем и внешнем рынках. Он дал порекомендовал шире использовать её в гостиничной сфере, чтобы соответствующая продукция была больше представлена в розничной продаже.