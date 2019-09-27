Калуга, 27 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 27 сентября в городе Иваново состоялось заседание Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, участие в заседании Координационного совета приняли руководители представительных органов из Калуги, Улан-Удэ, Североморска, Ижевска, Магнитогорска, Махачкалы, Братска, Якутска и Томска. Заседание было посвящено реализации национальных проектов на муниципальном уровне.

Duma.kaluga.ru Председатель Союза представительных органов муниципальных образований, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов представил доклад о роли представительных органов муниципальных образований РФ в реализации национальных проектов

Открыл мероприятие председатель Союза представительных органов муниципальных образований, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Он представил доклад о роли представительных органов муниципальных образований Российской Федерации в реализации национальных проектов.

Также обсуждались механизмы повышения качества реализации национальных проектов на муниципальном уровне, вопросы реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные дороги», были затронуты вопросы устранения недостатков при капитальном ремонте многоквартирных домов, шла речь о роли контрольно-счётных органов муниципальных образований в реализации нацпроектов.

Участники заседания ознакомились с лучшими практиками муниципального управления и реализации нацпроектов на местном уровне.