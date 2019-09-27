Москва, 27 сентября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ просит лишить Deutsche Welle («Немецкую волну») аккредитации в РФ и признать ее деятельность нежелательной на территории РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Комиссия приняла решение направить материалы в Роскомнадзор, а также Генпрокуратуру, чтобы они со своей стороны предприняли меры реагирования. Направить материалы в МИД России для рассмотрения вопроса о лишении аккредитации «Немецкой волны», — перечислил решения комиссии Пискарёв.

Комиссия также просит Минюст включить телерадиокомпанию Deutsche Welle в перечень организаций, имеющих признаки нежелательных на территории РФ, и включить в список иноагентов.

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle своими публикациями призывала граждан к действиям — такое заключение дал лингвист, проанализировавший твит, появившийся в соцсети издания.

Ранее комиссия направила запросы в правоохранительные, следственные органы, МИД, Роскомнадзор, ЦИК, правительство Москвы с просьбой предоставить материалы о всех фактах иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Депутаты сочли необходимым расследовать вмешательство иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела РФ. Так, отмечали депутаты, летом в Москве проходили несанкционированные массовые акции, а сайты зарубежных СМИ, а именно немецкой Deutsche Welle, и некоторых посольств призывали граждан участвовать в таких мероприятиях.