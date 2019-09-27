Минск, 27 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В Минске и других городах Белоруссии активизировалась работа коммунальных служб по борьбе со спутниковыми антеннами, установленными на крышах и фасадах жилых домов. Согласно правилам, желающие получить доступ к спутниковому телевидению должны пройти такие сложные и затратные процедуры, что многие граждане проигнорировали их и попали под угрозу штрафа.

espensorvik Телеэфир

Коммунальщики инспектируют улицы и составляют списки граждан, установивших антенны спутникового телевидения. Многие годы оно помогало получить доступ к объективной информации о событиях в мире и качественному (как по содержанию, так и по картинке) развлекательному контенту. Всего этого не могла предоставить ни Белтелерадиокомпания, ни малобюджетные частные белорусские медиа.

Спутниковое телевидение стало решением проблем для жителей сельской местности и дачных посёлков, где до сих пор проживает добрая треть населения Белоруссии. Особую популярность у провинциалов получил базовый пакет «Триколор»: оборудование и подписку оформляют в Смоленске белорусские продавцы и установщики.

В последние годы популярность спутникового телевидения существенно снизилась из-за удешевления услуг доступа в Интернет. Однако власти постсоветской республики блокируют доступ к нежелательному для них политическому и иному контенту, что сохраняет важность альтернативы.

В 2019 году власти Белоруссии всё чаще говорят о «цифровом суверенитете» и «информационной безопасности», стремясь минимизировать критику правозащитных и журналистских организаций за систематические, грубые и массовые покушения на свободу выражения мнений, а также политические репрессии.