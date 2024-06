Тверь, 27 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Инициативы по развитию в Тверской области IT-индустрии и цифровой экономики предложил губернатор Игорь Руденя в своем выступлении на IT-форуме Digital Days, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Форум стартовал 27 сентября, в нём участвуют около 800 представителей сферы из разных регионов России. Организаторами события выступили правительство Тверской области и компания Accenture. Глава региона выступил на открытии форума, он зачитал приветствие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», — отметил в своём выступлении Игорь Руденя.

Глава региона отметил большой потенциал Твери для лидерства в развитии цифровой экономики в России, а также выступил с рядом предложений. В частности, он сообщил, что в Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти Тверской области по цифровому развитию и информационным технологиям. Это позволит сформировать единую систему эффективной реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и федеральных программ в этой сфере на территории региона. Также глава региона сообщил о мерах на законодательном уровне, которые принимаются в Тверской области для поддержки сферы.

«В Законодательное Собрание Тверской области уже внесён законопроект о сокращении в четыре раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также рассказал о планах по созданию в Твери IT-колледжа для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Планируется, что в определении цифр набора абитуриентов, в разработке учебных программ будут участвовать компании, а студенты смогут проходить стажировку.

«Тверь для нас очень важный город, 12 лет назад здесь был организован центр Accenture. На сегодняшний день это самый большой IT-работодатель в городе. И для нас очень важны принятые губернатором Тверской области решения по созданию специализированного колледжа и снижению налоговой ставки», — отметила в ходе пленарной сессии руководитель Accenture Technology в РФ и Казахстане Мария Григорьева.

Напомним, в первый день форума начали работу секции «Тренды цифровизации», «IT-компании будущего» «Цифровое государство», «Новое IT-поколение». В числе спикеров — ведущие представители IT сферы России и зарубежья. Для участников и гостей форума работает выставка, где представлены новейшие IT достижения. Во второй день форума 28 сентября состоятся фестиваль информационных технологий NewIT Fest, конкурс по программированию на скорость, презентация образовательных проектов в IT, мастер-класс по сборке роботов, интерактивные мероприятия.