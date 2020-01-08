Киев, 8 января, 2020, 15:11 — ИА Регнум. По высказанному намерению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, его ведомство намерено сосредоточиться на встречах с представителями венгерского МИД. Почему именно Венгрия станет точкой приложения усилий мидовцев из нового украинского правительства, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Против неудержимого стремления постмайданной Украины в Европу ополчилась, как ни странно, сама Европа. Точнее говоря, ближайшие географические европейские страны, которым исторически повезло иметь общую границу с Украиной. И Венгрия, и Польша, и Румыния — все эти страны имеют дипломатические претензии к нынешней Украине, потенциально способные вырасти до претензий территориальных.

Наиболее последовательную позицию занимает в противостоянии украинским попыткам войти в НАТО и ЕС, конечно же, Венгрия, методично блокировавшая все чаяния Киева куда-нибудь войти. Может быть, команда нового президента Украины решила именно через налаживание контактов с Венгрией переломить удручающую для европоцентристов картину, которая сложилась вокруг неприятия Евросоюзом Киева?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Украина надеется расколоть Вышеградскую четверку?».