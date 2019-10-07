Калужская область, 27 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Международной научной конференции на тему «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII веков», которая состоится в Калуге с 8 по 11 октября 2019 года, 26 сентября была посвящена пресс-конференция в представительстве Калужской области при правительстве РФ в Москве.

Фото Алексея Калакина. Пресс-служба правительства Калужской области На пресс-конференции в Москве в представительстве Калужской области при Правительстве РФ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в пресс-конференции приняли участие научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН, сопредседатель оргкомитета конференции Александр Чубарьян, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН Сусанна Цатурова, директор Института истории и права Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского Ирина Берговская, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Организаторами международной конференции в Калуге являются Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Правительство Калужской области, Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского.

Цель конференции — обеспечение концентрации лучших научных сил для рассмотрения в общеевропейском контексте способов адаптации Русского государства к вызовам времени, порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансформаций конца XV — XVII вв. Данная конференция является логическим продолжением проходившего в Калуге в 2018 году научного мероприятия на тему «Великое стояние на Угре».

«Калуга становится центром для проведения конференций по этому периоду нашей российской истории», — отметил Александр Чубарьян. Он поблагодарил руководство региона за особый интерес к вопросам истории, в частности проблемам «складывания централизованного российского государства» и активную поддержку в организации мероприятия. «Значение этой конференции для всей российской науки в том, что она способствует реализации большого проекта «Россия в мире». Мы пытаемся осмыслить нашу историю в общемировом контексте», — отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН.

«В Калужской области всегда придавалось большое значение историческому знанию, — подчеркнул в ходе пресс-конференции Олег Калугин, — Думаю, что данная конференция не станет последней, и наше сотрудничество с Российской академией наук будет углубляться». По мнению министра, проведение подобных мероприятий способствует повышению интереса граждан к отечественной истории, а также к событиям, происходившим в различные исторические периоды, на их малой родине.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах принятия закона об установлении общероссийской памятной даты 11 ноября — дня Победного окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года, — Олег Калугин отметил: «Этот день напоминает нам о ключевом событии в нашей истории — времени появления независимого российского государства с центром в Москве. Нас в этой инициативе поддержали Российская академия наук, ведущие отечественные вузы, многочисленные общественные организации, парламентские политические партии. Вопрос находится на рассмотрении в Государственной Думе России».

Ирина Берговская отметила символичность проведения конференции в Калуге в период с 8 по 11 октября. По её словам, именно в эти дни в 1480 году происходили активные боевые действия на Угре между войсками князя Ивана III и полчищами хана Ахмата.

В ходе общения с прессой также отмечалось, что в работе предстоящей конференции планируют принять участие около 150 человек. К участию приглашены ведущие специалисты по данной проблематике большинства европейских стран и представители основных научных центров и университетов России. В их числе — представители Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, Донецкой Народной Республики и Белоруссии.

Предполагается многоаспектное рассмотрение комплекса исследовательских проблем, а также научно-методический круглый стол по освещению актуальных вопросов школьного исторического образования.