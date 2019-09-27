Москва, 27 сентября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle своими публикациями призывала граждан к действиям — такое заключение дал лингвист, проанализировавший твит, появившийся в соцсети издания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября сообщил источник в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Christian Wolf Аппаратно-студийный комплекс радиодома Deutsche Welle в Бонне

«Побуждение «Москва, выходи!» осуществляется в явной форме — с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения», — приводит заключение член комиссии.

В Госдуме проходит заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Представители Facebook и Google отсутствуют, также как и представитель «Немецкой волны».