Москва, 27 сентября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Доля жителей городов России к 2024 году, получающих качественную воду из систем центрального водоснабжения, возрастет до 99%. Об этом рассказал 27 сентября министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин во время своего выступления на встрече министров окружающей среды государств — членов ШОС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Чистая вода

«Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, возрастет к 2024 году до 99%», — приводит слова Кобылкина ТАСС.

При этом он подчеркнул, что доля городского российского населения неуклонно растет и в настоящее время приближается к 73%.

«Растут населенные пункты, развивается инфраструктура и промышленность. Все это, безусловно, оказывает влияние на окружающую среду», — отметил министр окружающей среды России и напомнил, что к 2024 году общий объём выбросов загрязняющих воздух веществ в крупных центрах промышленности должен быть снижен не менее чем на 20%.

Отметим, 26 сентября Дмитрий Кобылкин обсудил с главой Приморья Олегом Кожемякопротивопаводковые меры и меры по предотвращению последствий паводков.