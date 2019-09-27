Москва, 27 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В Москве вырос оборот ресторанов и кафе, сообщил ИА REGNUM 27 сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Эдуард Мане. Интерьер в кафе 1880

За первые семь месяцев 2019 года он увеличился примерно на 11%.

«Оборот московских организаций общественного питания за 7 месяцев 2019 года достиг 110 млрд рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — сказал Ефимов.

По его словам, оборот крупных и средних предприятий общепита составил 83 млрд рублей, а рост в этом сегменте составил 11%.