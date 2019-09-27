Москва, 27 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен ссылкой Дональда Трампа на российского лидера, и тем самым американский президент показал, какое положение украинская сторона занимает в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Трамп чётко показывает: мы никогда не будем равновесны, дружище. Мы с тобой играем на разных скоростях. Ему же говорят: спроси у старшего. Поговори со старшим. И у него (Зеленского) выражение лица (соответствующее). Конечно, он добавляет — со старшим братом.

Ранее в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер выразил надежду, что Зеленский при встрече в президентом России Владимиром Путиным сможет решить проблемы двусторонних отношений Москвы и Киева.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил Трамп.