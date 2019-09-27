Каир, 27 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что протесты, проходящие в столице страны, городе Каир, не являются причиной для беспокойства, об этом 27 сентября сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

В комментарии журналистам агентства, глава Египта подчеркнул, что граждане страны осведомлены о причинах происходящего, поэтому их обмануть не удастся.

«Те, кто пытаются помешать Египту, не добьются своих целей благодаря осведомленности людей. Нет причин для беспокойства», — подчеркнул Ас-Сиси.

Президент Египта добавил, что если бы призвал народ к поддержке, то миллионы жителей страны вышли бы на улицы.

Напомним, акции протеста в Египте продолжаются несколько дней. Манифестанты требуют отставки президента страны. Сотрудники правопорядка арестовали около 1 тыс. протестующих.