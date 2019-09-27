Москва, 27 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ назначен главнокомандующий войсками Росгвардии, генерал-лейтенант Алексей Кузьменков, сообщается на сайте Росгвардии.

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Кузьменков будет координировать деятельность подразделений финансово-хозяйственного и тылового блока.

Нового зама представил коллективу директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

Справка ИА REGNUM:

Кузьменков Алексей Михайлович родился 10 июня 1971 года в Донецкой области.

Окончил Вольское высшее военное училище тыла Минобороны РФ, Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва и Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.

Проходил военную службу в Московском и Западном военных округах.

Перед назначением в сентябре 2018 года работал в должности заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

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