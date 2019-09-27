Бишкек, 27 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии на подготовку и проведение парламентских выборов, запланированных на 2020 год, будет выделено 1,2 млрд сомов (1,1 млрд рублей). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Kaktus.media».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Чиновник также сообщил, что в будущем году власти республики намерены потратить 7 млрд сомов (более 6,4 млрд рублей) бюджетных денег на увеличение зарплат учителям. И еще 2,3 млрд сомов (2,1 млрд рублей) — на увеличение зарплат сотрудникам милиции и другие расходы, связанные с правоохранителями.

Помимо этого, отметил глава правительства, на 2020 год запланирована перепись населения Киргизии, которая обойдется госказне в 240 млн сомов (221 млн рублей).