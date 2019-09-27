Киев, 27 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В пятницу, 27 сентября, в интервью украинскому изданию «Европейская правда» вице-премьер этой страны «по вопросам интеграции с Евросоюзом» Дмитрий Кулеба назвал Содружество Независимых Государств «клубом неудачников».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«СНГ — это клуб неудачников. Нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал Кулеба.

Вице-премьеру по несуществующему вопросу интеграции Украины с ЕС можно было бы напомнить, как «цивилизованно» расстается с Евросоюзом Великобритания. У него можно было бы спросить, что именно «создала» за последние 28 лет Украина.

Можно было бы напомнить ему, как много украинская экономика потеряла от разрыва связей с СНГ (прежде всего с Россией), или о том, сколь ничтожны квоты на поставки в ЕС и сколь невыгодно Украине знаменитое соглашение об «ассоциации».

Но вице-премьер, несомненно, хорошо знает ответы на эти и другие подобные вопросы, а заявления свои, конечно, делает для того, чтобы позлить соседние страны, а заодно внушить «гордость» собственным согражданам за воображаемые успехи.

Характерно, что заявление Кулебы прозвучало в тот же день, когда миссия МВФ на Украине констатировала, что Украина остается самым бедным государством Европы с доходами граждан в пять раз ниже, чем в среднем в Евросоюзе.

И пока миссия МВФ рассуждает о необходимости украинской власти бороться с олигархами, устанавливать верховенство права и макроэкономическую стабильность, вице-премьер по евроинтеграционным фантазиям упражняется в шпильках в адрес СНГ.

Из этого следует простой вывод: у новой украинской власти, как и прежней, нет задачи развивать собственную страну. Задачей останется выдавливание из нее последних соков, работа политической собачкой Запада и изображение стремительной евроатлантической интеграции.

Гражданам Украины предлагается радоваться «красивым» словам и мечтам о зарплате в тысячу евро, испытывать чувство глубокого морального удовлетворения от шпилек в адрес СНГ, работая при этом в Польше на сборе клубники и мытье туалетов.

И заявления Кулебы — это проблема для граждан Украины, а вовсе не для тех, кого хотел задеть своей фразой вице-премьер Украины по геополитическим фантазиям.