Анкара, 27 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции объявили о том, что «нейтрализованный» ими в середине сентября член Рабочей партии Курдистана (РПК) находился в списке особо разыскиваемых преступников, об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Силами местной жандармерии в провинции Ван, 14 сентября был обезврежен курдский повстанец, известный как Байрам Баскала, за его голову назначалась награда в размере $52 тыс. 800.

По данным правоохранительных органов страны, он был ответственен за ряд нападений на силовиков Турции, осуществляемых на протяжении последних нескольких лет.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.