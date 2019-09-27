Калуга, 27 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги провела проверку соблюдения теплового режима в образовательных учреждениях. Установлено, что пока не обеспечена подача теплоснабжения в средней общеобразовательной школе № 21, а также в дошкольных учреждениях № 7 и № 60. Об этом 27 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Наталья Серова.

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

В проверенных образовательных учреждениях не обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями и нормами. Воспитанники детских садов и учащиеся школы находятся в неблагоприятных условиях.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности муниципальных образовательных учреждений прокуратурой внесено представление в адрес городской управы Калуги с требованием принятия мер к устранению нарушений закона. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры города.