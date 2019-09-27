Авиасообщение с РФ «опасно для украинцев» — министр инфраструктуры Украины
Киев, 27 сентября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. У желающих восстановить прямое сообщение между Россией и Украиной присутствует «суицидальный настрой», заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 27 сентября в интервью изданию «Экономическая правда».
По мнению чиновника, Россия и Украина находятся в состоянии войны.
Криклий считает, что восстановления прямого авиасообщения с Россией покажет миру отсутствие конфликта между Россией и Украиной, из-за чего с России могут быть сняты международные санкции.
На вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией Криклий заявил, что данная мера может вступить в противоречие с правилами ВТО.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников» и заявил, что Украине следует окончательно выйти из сферы влияния России.