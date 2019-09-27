Симферополь, 27 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Должностные лица не будут назначаться кулуарно. Все мероприятия по отбору руководителей республиканских и местных органов власти будут проходить публично… Амбициозные и талантливые люди, настоящие патриоты родного края нужны обществу и власти», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок. Позже он заявил, что структуры исполнительной власти республики будут обновлены лишь частично.

Об этом: Правительство Крыма формально сложило свои полномочия