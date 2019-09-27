Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Требование о переносе деятельности ООН в другие страны должно носить широкий международный характер, а установка на этот перенос должна быть бесповоротной, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 27 сентября, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как сообщалось ранее, Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН (комиссии по разоружению) из США в другую страну. Министерство ждет реакции мирового сообщества на эту инициативу, сказал Рябков.

Ранее стало известно о том, что некоторые члены российской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это решение США «позором» и пообещал ответный «сюрприз». Кроме того, инициативу переноса штаб-квартиры ООН из США уже поддержал президент Ирана Хасан Рухани.

«Перенос деятельности основных органов ООН, в частности заседаний Генеральной Ассамблеи, из США в другие страны — это правильная задача. В идеале надо было бы взять установку на перенос из США штаб-квартиры ООН в принципе. Но есть два важных момента, которые, как мне думается, в данной связи надо иметь в виду.

Первое: требование о переносе деятельности ООН в другие страны должно носить широкий международный характер. Думаю, что многие страны при направлении своих представителей в ООН испытывают на себе аррогантность американских властей. Да и те, кто испытывает это в меньшей степени, всё равно будут чувствовать себя более комфортно не на американской территории. Надеюсь, что идея нашего МИД о переносе возникла не на пустом месте и не только в связи с тем, как повели себя американцы в отношении наших представителей в этом году; что был проведён некий предварительный «опрос международного мнения».

Второй момент — это бесповоротность данной установки. Если взялись за такое дело, надо доводить его до конца, какие бы манёвры ни предприняли в данной связи американцы — от уступок (вернее, возвращения к норме) до запугивания, шантажа и так далее. И надо, конечно, быть готовым к противодействию многотысячной ооновской бюрократии. Для неё надо предусмотреть особенные «стимулы».

В деле нормализации функционирования ООН, выведения этой ведущей международной организации из-под американского диктата важно заручиться не только общей поддержкой как можно большего числа стран, но и несколькими особо заинтересованными союзниками. Надеюсь, что в ближайшее время мы узнаем мнение на данный счёт Пекина, Дели, Берлина, Парижа, других крупных столиц», — отметил Михаил Демурин.