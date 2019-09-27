В РФ призвали ввести карточки для бедных и освободить их от налогов
Москва, 27 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Предложение «Справедливой России» установить величину МРОТ в сумме прожиточного минимума, «увеличенной на коэффициент, равный 1,15», крайне нерешительная, незначительная и половинчатая мера, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму депутатами этой фракции.
Иными словами, как подчеркнул Бузгалин, по уровню защиты бедных России нужно достичь хотя бы уровня США, а дальше двигаться в направлении социализированного капитализма.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 августа 2019 года МРОТ устанавливается в сумме прожиточного минимума, «увеличенной на коэффициент, равный 1,15».