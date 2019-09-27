Брянск, 27 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Генеральному директору ООО «Мясокомбинат Славянский» вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Знакомого бизнесмена обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

По версии следствия, в августе-сентябре 2019 года индивидуальный предприниматель, будучи знакомым генерального директора ООО «Мясокомбинат Славянский» и по его поручению передал 50 тысяч рублей ветеринарному врачу управления ветеринарии Брянска. Деньги заплатили за внесение в федеральную государственную информационную систему «Меркурий» заведомо ложных сведений о мясной продукции, якобы произведенной предприятием Российской Федерации. Общая сумма взятки составляла 300 тысяч рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ и МВД региона. Расследование уголовного дела продолжается.