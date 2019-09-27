Анкара, 27 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали 16 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ранее прокуратура Анкары выдала ордера на арест 33 человек, служащих в военно-воздушных войсках страны, все арестованные были из этого списка. Рейды по их поимке проводились сразу в 20 провинциях страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.