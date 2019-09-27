Вашингтон, 27 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Две известные в медийном мире США персоны — сторонники Дональда Трампа — предлагают награду в размере 50 000 долларов за информацию об анонимном доносчике, чья жалоба оказалась в центре скандала вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, сообщает The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Джек Буркман и Джейкоб Воль заявили, что заплатят деньги за «информацию, касающуюся личности» жалобщика. До сих пор о нем неизвестно ничего, только, по сообщению The New York Times, это сотрудник ЦРУ, который находился в Белом доме, когда был сделан звонок.

Буркман и Воль подчеркивают, что их цель — обеспечить полную прозрачность по этому вопросу, с учетом того, что администрация президента уже опубликовала стенограмму звонка.

Ранее СМИ сообщили, что анонимный жалобщик готов выступить перед Конгрессом, но лишь в сопровождении своего адвоката. Комитет по разведке палаты представителей, по имеющимся данным, согласился с предложением информатора и удовлетворил его просьбу.