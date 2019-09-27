Триполи, 27 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждает об эскалации насилия и углублении гуманитарного кризиса в Ливии, что может подтолкнуть страну к возвращению к полномасштабной гражданской войне, подобной той, в результате которой в 2011 году был свергнут Муамар Каддафи. Об этом сообщает VOA Africa.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Заместитель Верховного комиссара по правам человека в ООН Кейт Гилмор заявила, что она опасается, что хаос, невыносимые страдания гражданского населения и повсеместные нарушения прав человека в стране будут продолжаться и дальше.

Прогресс на пути к формированию более стабильного, эффективного и гуманного правительства разрушен, отметила Гилмор. В ее заявлении также говорится, что военное наступление лидера повстанцев генерала Халифы Хафтара на ливийскую столицу Триполи в апреле 2019 года приостановило политический процесс.

Гилмор говорит, что массовые казни, похищения, исчезновения, пытки и насилие по признаку пола широко распространены в Ливии. Она отмечает, что правозащитники, гуманитарные работники, сотрудники ООН, гражданское население и политические активисты зачастую становятся мишенями боевиков.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц и гражданские объекты, а также неизбирательные нападения — военные преступления. Преступления такой тяжести не могут остаться безнаказанными — виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», — сказала Гилмор.

Заместитель Верховного комиссара по правам человека в ООН также выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения тысяч мигрантов, содержащихся под стражей в ужасных условиях. Она говорит, что многие мигранты также подвергаются воздействию конфликта.

«Сегодня из 4900 мигрантов, содержащихся в негуманных условиях в Ливии, 3500 находятся в центрах временного содержания, расположенных в зонах конфликта, причем многие из них находятся или рядом с ополченцами, или с хранилищами боеприпасов, — сказала Гилмор. — Каждый пятый из этих мигрантов — ребенок».

Каждый год десятки тысяч мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, совершают опасное путешествие через пустыню Сахара в направлении Ливии. Тысячи людей рискуют жизнью, переправляясь оттуда через Средиземное море в Европу. Гилмор отмечает, что мигранты, перехваченные в море ливийской береговой охраной, возвращаются и помещаются под стражу. Она призывает закрыть все иммиграционные центры в Ливии.