Калуга, 27 сентября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области утром 27 сентября на 282-м километре автотрассы М3 «Украина» в Думиничском районе произошла крупная авария с пострадавшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Мест дорожного происшествия.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Creta под управлением 64-летнего мужчины врезался в дорожное ограждение, а затем — во встречный автобус ЛиАЗ, который следовал по рейсу Людиново — Калуга. В салоне автобуса находилось 16 человек. Затем Hyundai столкнулся с микроавтобусом Renault Master и опрокинулся.

В результате ДТП травмированы пять человек: водитель и четверо пассажиров автомобиля Hyundai Creta. Среди раненых двое детей двух и семи лет. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали. По данному факту возбуждено административное расследование. Обстоятельства произошедшего уточняются.