Киев, 27 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Вступление Украины в Евросоюз неизбежно, хотя говорить о сроках пока нельзя. Об этом заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба «Европейской правде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM С головой

Кулеба пока не видит возможности получить от Брюсселя конкретные указания о перспективе членства, но считает, что есть шанс крепче «привязать» друг к другу Киев и страны ЕС. После этого решиться на принятие Украины в содружество будет легче, полагает он.

«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников», с которым Украине стоит прекратить отношения как можно скорее.