Сухум, 27 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В рамках фестиваля современной журналистики «Вся Россия» в Сочи абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба провела встречу с представителями средств массовой информации Польши и Российской Федерации. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

ИА Руспех Валерий Бганба

Абхазию на встрече представляли также министр иностранных дел Даур Кове, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия, министр финансов Джансух Нанба и министр экономки Адгур Ардзинба.

В ходе встречи обсуждались проблема инвестирования в производство Абхазии, вопросы развития транспортного сообщения, обеспечения оперативного доступа к информации для международной аудитории, возможность установления взаимоотношений между отдельными организациями Польши и Абхазии с целью расширения географии туристических направлений для граждан Польши.

26 сентября также состоялась обзорная экскурсия в Пицунду и Гагру для зарубежных журналистов. Тур был министерством иностранных дел Абхазии совместно с информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».