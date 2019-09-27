Иркутск, 27 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области, отчитываясь о ходе исполнения поручений российского президента Владимира Путина о скорейшем решении вопросов с жильём для пострадавших во время мощнейшего наводнения, заявило, что свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья взамен утраченного в результате наводнения получили уже 4502 семьи. Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте региона.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

Вместе с тем из данной публикации следует, что получение сертификата и жилья — это не одно и то же: оплачено только 716 свидетельств на сумму около 2 млрд рублей. Общее же количество семей, нуждающихся в новом жилье после потопа, составляет 5718.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, начавшееся в Иркутской области с 26 июня, принесло немало бед и разрушений. Больше всего пострадали жители Тулуна и Нижнеудинска. Многие стали очевидцами того, как целые дома и усадьбы плыли по воде. Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье и лично решал проблемы жителей региона.

На днях вице-премьер российского правительства Виталий Мутко объявил, что в ходе повторного обследования непригодными для проживания были признаны более 600 домов.

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