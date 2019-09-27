Копейск, Челябинская область, 27 сентября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В челябинском Копейске принято решение отказаться от аутсорсинга в организации работы скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Главный врач станции уже направил компании «Феникс-Менеджмент» уведомление о расторжении контракта. Именно эта компания обеспечивает в Копейске работу скорой медицинской помощи.

В минздраве отмечают, что сейчас на линии работают 12 бригад. Работа идёт в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года скорая помощь была переведена на аутсорсинг. Автомашины предоставила пермская фирма, в неё же были оформлены и водители. Когда ещё власти планировали это делать, среди сотрудников станции были несогласные. Но чиновники под видом эксперимента смогли продавить эту инициативу.

В сентябре водители скорой помощи, оформленные уже у частника, сообщили о задержках зарплат. В Копейск для выяснения ситуации на месте выехали представители минздрава региона.

Добавим, глава минздрава Сергей Приколотин уже покинул свой пост. Именно при нём в Копейске была внедрена скорая помощь на аутсорсинге.