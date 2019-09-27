Нью-Дели, 27 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии в страны, ДжайрамРамеш обрушился с критикой на заявление ДональдаТрампа, который назвал премьер-министра НарендруМоди «отцом Индии». «Я думаю это оскорбление Отца нации, МахатмыГанди», — заявил он в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Отцом нации может быть только один человек, и это Махатма Ганди, так как он проповедовал ненасилие, и его почитают во всем мире», — сказал еще один представитель оппозиционной партии РадживТяги.

По информации индийского новостного агентства Джагран, он также отметил, что каждый житель Индии без сомнения знает, кто отец их нации.

Политик заявил, что Моди, в отличие от Ганди, не является сторонником политики ненасилия, что не позволит ему «сравняться» с великим мыслителем. Данное заявление Трампа прозвучало накануне 150-й годовщины со дня рождения Ганди, которую будут отмечать во всем мире.