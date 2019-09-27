Абакан, 27 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Хакасии завершается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

27 сентября в Хакасии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Оно было посвящено отопительному сезону.

Уточняется, что в Хакасии отопительный сезон стартовал 14 сентября. Социальные объекты и жилищный фонд Боградского сельсовета начнут отапливаться с 29 сентября. В этот же день отопление дадут в Черногорске.

В созданные в Хакасии аварийно-восстановительные бригады вошли более 120 человек. Для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ подготовлено 39 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Хакасии — городе Абакане — отопительный сезон стартовал 25 сентября.