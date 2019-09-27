Якутск, 27 сентября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Российские и китайские учёные осудили вопросы двустороннего сотрудничества в Арктике в рамках Северного форума, проходящего в Якутске. Об этом 27 сентября сообщает сайт администрации главы и правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Вопросы российско-китайского международного взаимодействия в Арктике обсуждены экспертами на круглом столе в рамках Северного форума по устойчивому развитию», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что наиболее интересной дискуссией на круглом столе стал разговор по вопросам институциональной кооперации и нормативно-правовой базы для будущего партнерства.

Кроме этого, с приветственным словом к участникам круглого стола выступил министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин. В нём он рассказал, что в ходе июньского государственного визита председателя КНР в Россию президент РФ Владимир Путин отметил, что «особое значение придается укреплению прямых связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Китая».

При этом Кириллин уточнил, что в Якутии будет создана Северо-Якутская опорная зона, которая должна будет обеспечить комплексный и экосистемный подходы к развитию территорий, использование лучших доступных технологий для эффективного ведения бизнеса и обеспечение комфортных условий проживания в Арктике.

«Северо-Якутская зона должна стать базой для всего Северо-Востока России и мостом для расширения сотрудничества с КНР и другими странами АТР», — заявил Гаврил Кириллин.

Отметим, Северный форум по устойчивому развитию, посвященный вопросам развития Арктики, проходит в Якутске с 24 по 28 сентября и проводится в первый раз. В нём принимают участие представители регионов-членов Северного Форума из 11 стран — восьми приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и страны Северо-Восточной Азии (КНР, Республики Корея и Японии).