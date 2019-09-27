Москва, 27 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Если Росстат переподчинят правительству РФ, то определять его статистику будет уже не Минэкономразвития, а Минфин, что тоже не добавит этим данным объективности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, призвавшего переподчинить Росстат правительству.

Khazin.ru Михаил Хазин

«Еще несколько лет назад, когда Росстат передавали в Минэкономразвития, все говорили одно и то же, что Минэкономразвития заставит Росстат выдавать те цифры, которые нужны министерству. Произошло ровно это. Что же тут удивительного? Никакой Америки депутат Макаров не открыл, — сказал Хазин. — В случае переподчинения Росстата правительству ситуация изменится не сильно. В этом случае определять цифры будет Минфин, а не Минэкономразвития. Росстат может быть при президенте, при Госдуме и, может, даже при Совете Федерации, но не при правительстве».

Напомним, как сообщалось ранее, Макаров выступил с инициативой вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития РФ и переподчинить его правительству, так как в настоящее время, по словам парламентария, «идет подгонка данных Росстата под нужный результат».