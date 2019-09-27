Тегеран, 27 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон вводит санкции в отношении ряда китайских компаний за «намеренную покупку нефти из Ирана». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам американского дипломата, помимо введения новых санкций Белый дом планирует информировать другие страны мира о рисках ведения бизнеса с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана. По мнению госсекретаря, данная организация, признанная террористической в США, должна быть «отделена» от иранской экономики. Майк Помпео охарактеризовал новые санкции как эффективные для усиления давления на иранское руководство.

Раннее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции Вашингтона неэффективными, о чем свидетельствует стабилизация иранской экономики. Он отметил, что подобными мерами Вашингтон делает переговоры с Ираном «невозможными».