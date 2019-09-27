Владивосток, 27 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Приморье прибыл эко-десант во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. До этого глава ведомства побывала в Хабаровске, где осталась недовольна мусорной реформой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

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В первую очередь Светлана Радионова намерена проверить, как идёт в регионе реализация мусорной реформы, что делается с нашумевшей проблемой угольной пыли в морских портах Приморского края, где используют открытую перевалку твёрдого топлива.

Глава Росприроднадзора провела совещание со стивидорами и резко высказалась в адрес руководителя ведомства в ДФО. Его гладкий доклад Радионову не впечатлил, напротив, она уверена, что есть ряд нерешённых проблем.

Также Светлана Радионова принимает вопросы приморцев в Instagram, на которые оперативно отвечает. Так, жители угольной Находки пригласили её лично побывать в городе и встретиться с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в России медленными темпами идёт мусорная реформа, во многих регионах она сводится лишь к увеличению тарифов, а свалки так и остаются в ненадлежащем состоянии.