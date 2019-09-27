Уфа, 27 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Девять соглашений было заключено в рамках V форума малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Glavarb.ru V юбилейный Форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе

Форум начал свою работу 26 сентября в Уфе в Конгресс-холле «Торатау».

Договоренности о сотрудничестве достигнуты в сферах экономики, защиты прав бизнеса, молодежной политики, культуры и др.

«Каждый приезд, каждая такая стратегическая сессия — это порядка 1 млрд рублей в нашу экономику», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, подводя итоги работы первого дня форума.

Напомним, что в работе форума принимают участие 2800 делегатов из порядка 30 стран мира.