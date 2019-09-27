Венёв, Тульская область, 27 сентября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Голосование по вопросу возможности переноса бюста Ленина, расположенного в центре города Венёва Тульской области, на Красной площади, размещено на сайте администрации района. С инициативой выступили местные активисты.

Venev.tularegion.ru Бюст Ленина в Венёве

«В адрес главы администрации муниципального образования Веневский район Андрея Шубчинского поступило коллективное обращение жителей города Венева с предложением перенести памятник В. И. Ленину с территории Красной площади, ввиду реконструкции исторического центра города, в Веневский краеведческий музей. По мнению заявителей, на Красной площади расположены уникальные объекты — колокольня Никольской церкви, Богоявленская, Покровская и Казанская церкви».

«Памятник В. И. Ленину видится чужеродным элементом, а его постамент находится в аварийном состоянии», — приводится цитата в сообщении администрации.

Проголосовать за или против переноса бюста Ленина жители могут до 25 октября. Сам бюст, в случае, если жители поддержат инициаторов, предлагается перенести в краеведческий музей.

«Согласно публикации краеведа М. Г. Бороздинского 1974 года, данный памятник был выполнен московским скульптором Алексеевым и установлен в 1918 году. Первоначально имел небольшую трибуну», — прокомментировал инициативу краевед Денис Махель на своей странице в соцсети.

На данный момент на странице администрации проголосовали чуть менее 400 человек, и пока число сторонников переноса превышает число тех. кто считает, что бюст должен остаться на прежнем месте.

Добавим, что ранее в Венёве был установлен бюст Александра II весом 3,5 тонны, подаренный городу.