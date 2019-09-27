Анкара, 27 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции Народно-республиканской партии Турции Энгин Озкоч относительно предложенного Партией справедливости и развития пакета судебной реформы заявил: «Гора родила мышь. В нем нет того, что мы рассчитывали увидеть».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Энгин Озкоч отметил: «Мы не находим правильной статью, которая говорит об изъятии паспорта по судебному решению, а в случае оправдания — его возвращении с согласия МВД. Власти, выше, чем судебная, быть не может».

Политик добавил: «Мы доведём до сведения властей все наши замечания и предложения по поводу пакета судебной реформы. Наши юристы ведут соответствующие работы под руководством господина Кабоглу. В течение недели мы представим проект поправок к конституции, связанных с судопроизводством».