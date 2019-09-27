Тбилиси, 27 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Состоявшаяся 26 сентября встреча глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке будет способствовать решению сложнейших проблем между странами. Об этом 27 сентября заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает ТАСС.

Первый канал Грузинского телевидения Георгий Гахария

Георгий Гахария «Встреча, которая состоялась в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи [ООН], будет способствовать решению сложнейших проблем между странами. Ясно то, что единственным путем решения этих проблем являются международные правила и законодательство и, конечно же, тесное сотрудничество с нашими партнерами»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Грузии 26 сентября встретился с Лавровым впервые с 2008 года. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с замглавы МИД России.

27 сентября в заявлении официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Стефана Дюжаррика было указано, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует встречу министра иностранных дел России главой МИД Грузии.