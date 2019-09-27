Анкара, 27 сентября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Пресс-служба турецкой авиакомпании Turkish airlines заявила, что активная деятельность компании по расширению сетки полетов способствует поддержанию и развитию сотрудничества между различными структурами и организациями гражданского общества, а также доступу к различным обществам и объединениям.

Turkish Airlines

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в пресс-службе отметили, что Turkish airlines, реализующая проект «Спортивные награды за мир», в его рамках подписала соглашение о сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), создав совместную рабочую платформу.

Развиваемый компанией проект направлен на использование потенциала спорта как объединяющего элемента, способного повлиять на массы в процессе борьбы за права человека по всему миру. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, исполнительный директор Turkish airlines М. Илкер Айджи и высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Моратинос.