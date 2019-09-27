Косулино, Свердловская область, 27 сентября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. На Среднем Урале в селе Косулино проводится проверка по факту смерти двух жителей многоквартирного дома по улице Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай.

По предварительной информации инцидент произошёл 25 сентября после того, как житель одной из квартир включил газовый котёл. Из-за отсутствия тяги в вентиляционной трубе в квартире начал скапливаться угарный газ, который также стал распространяться в другие помещения. В результате включивший газовую горелку мужчина и пенсионерка, проживающая этажом выше, погибли, предположительно от угарного газа. Также с признаками отравления угарным газом госпитализирована 16-летняя девушка из этого же дома.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по подозрению в выполнении не отвечающих требованиям безопасности работ, повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Назначены экспертизы, которые позволят установть точную причину смерти.