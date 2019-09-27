Москва, 27 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ушёл из жизни после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. Об этом 27 сентября сообщает «Интерфакс».

(сс) Trioxin1 Александр Кузьмин

По данным агентства, Кузьмин умер в больнице. Его похоронят на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания состоится 30 сентября в Доме архитектора.

Александр Кузьмин занимал пост председателя Москомархитектуры, главного архитектора Москвы с 1996 года по 2012 год.